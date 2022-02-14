14 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Бела Ковач, , 21:28 — REGNUM В украинско-российском конфликте важнейшим политическим преимуществом для США является сохранение своего влияния в Европе под предлогом новой холодной войны при поддержке ряда европейских стран. В этой сложной ситуации Москве необходимо очень тщательно взвесить свои возможности и исторические уроки, чтобы принять правильное решение.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1979 году и по какой-то странной причине в следующем году получил «Оскар». Мы прекрасно понимаем, что в случае с «Оскарами» и Нобелевскими премиями решения часто принимаются по политическим причинам, а не из-за качеств того или иного произведения искусства. Фильм Меньшова не исторический, так как он о трех советских работницах 1950-х годов.

Однако название фильма могло быть легко переосмыслено в атмосфере Холодной войны, поэтому вполне возможно, что американские киноакадемики не только признали художественную ценность фильма своими престижными наградами.

Историческая наводка понятна: столица Советского Союза, местопребывание главных лиц, принимающих решения, уж точно не слышит и не хочет видеть, сколько боли она причинила миру и дому. Кроме того, советская армия вошла в Афганистан в год выхода фильма, что еще больше драматизирует интерпретацию названия. И, конечно же, предыдущие интервенции (1967 год, Чехословакия; 1956 год, Венгрия и т. д.) все тут же всплывали в связи со всемирно известным фильмом, точнее его названием. Американцы очень хорошо умеют применять реверсивную пропаганду, в этом они нашли достойного партнера в Советах. Американские киноакадемики, конечно, не склонны оглядываться на то, что советское продвижение в Европе стало возможным в первую очередь за счет транспортировки оружия и боеприпасов по американской программе ленд-лиза.

Советские солдаты в Афганистане Mil.ru. Леонид Якутин

К сожалению, холодная война вновь вспыхивает в Европе и, кажется, набирает силу.

Украинско-американский конфликт, который также оказывает существенное влияние на Центральную Европу, похоже, не ослабевает, а обостряется. Потому что это правда, Россия за последние 170 лет не упустила ни одной возможности начать войну с другой страной, если она могла ожидать от нее геополитических выгод. Несомненно, русские проводили экспансивную политику со времен Екатерины Великой, но великий крах 1990 года, который был настолько быстрым и неожиданным, что к нему никто не был готов, пока нельзя игнорировать. Многие венгерские историки также считали, что советская империя просуществует века. Только если мы внимательно посмотрим на российскую историю и подумаем о военном крахе 1917 года или поражении Севастополя в 1855 году, мы сможем понять, что русские тоже непобедимы.

Интересно то, что происходит на российской стороне во время Первой мировой войны, когда в 1914 году многомиллионная, хорошо оснащенная, тактически подготовленная и опытная сила устремилась к центральным державам, а одно тяжелое поражение последовало за другим.

В Восточной Пруссии, Танненберге и втором Мазурском сражении, Лиманове на стороне Австро-Венгрии и Северо-Восточных Карпатах, где было уничтожено 1,5-миллионное, морально раздробленное царское войско на грани Ватерлоо. Поэтому могло случиться так, что с прорывом в Горлицах центральные власти дали и русскому «колоссу» помилование, и Брусиловское наступление уже не могло иметь решающего эффекта. Более того, это была скорее неудача, потому что социальный хаос, разразившийся в 1917 году в результате этих неудач, опрокинул царский государственный строй и в итоге к власти пришли большевики, но в основном Сталин.

Октябрьская революция 1917 года

Когда Сталин с помощью американских денежных магнатов превратил Россию в настоящую индустриальную державу, а миллионы погибли в ГУЛАГе, было создано действительно новое марксистско-ленинское государство на любой вкус. И новый тип человека, уже гораздо более сознательного, чем русские, погибшие в Карпатах сотнями тысяч.

Этот советский тип человека нес во многом духовную форму своих предшественников, свою готовность к смерти, свой фатализм, но обладал уже более зорким самосознанием дисциплины, умел бороться до крайности и не попасть в плен стадом, как в Первую мировую войну.

Можно заметить, что, несмотря на весь террор и страдания, значительная часть русского народа по-прежнему с признательностью смотрит на Сталина, который, несомненно, создал евразийскую (мировую) империю и защитил страну от фашистов. Сколько боли и крови это стоило другим народам и самим русским — становится второстепенным, потому что достигнутые результаты важнее их.

Иосиф Сталин

Так что советское руководство никогда не считалось с тем, сколько боли оно причинило другим народам, но последствия того, недоверие к России и «месть» должно терпеть нынешнее руководство. Путин должен полностью осознавать, что Москва сейчас испытывает своих бывших жертв на терпение и самообладание.

Даже после смерти Сталина советское руководство не смогло найти решения насущным экономическим проблемам, а фальшивая программа Рональда Рейгана «Звездные войны» в конце концов привела империю к полному экономическому краху. К счастью, к власти пришел такой тип политиков, как Горбачев, который смог «молча» повести империю вниз. После 1990 года Россия была фактически отброшена за пределы XVIII века, и это во всех отношениях переживалось русскими очень тяжело. Как выразился Путин в связи с распадом Советского Союза, это была «геополитическая катастрофа века». Однако с венгерской точки зрения Трианон и немецко-советская оккупация Второй мировой войны были геополитической катастрофой века, но, с другой стороны, фактом является то, что распад Советского Союза затронул гораздо больше народов и стран.

Михаил Горбачев

Путин сказал на форуме несколько лет назад, что может оккупировать Украину за две недели. Тогда почему бы и нет, спросим мы, ведь, например, попытка Грузии напасть на территорию Южной Осетии была немедленно пресечена российской армией. Почему сейчас Москва колеблется? Почему Кремль проявляет терпение?

Украина, конечно, имеет гораздо более прочную стену, чем маленькая Грузия, но на заднем плане есть кое-что еще. Русские теперь могут доказать, что они извлекли уроки из истории и ужасов. Путин заслуживает терпения, так как время Дональда Трампа (2017−2021) было не таким острым, как сейчас, когда каждую неделю объявляют, когда русские нападут (да-да, сейчас в среду, 16-го февраля, конечно!), т. е. если Джо Байдена сменят, может прийти президент, который будет заинтересован в разрешении напряженности. Хотя Трампу не удалось полностью снять напряженность, что является хорошим показателем особого функционирования государственной власти США, сильных фоновых сил, определяющих внешнюю политику США, это, безусловно, может создать более благоприятную атмосферу для компромисса по Крыму.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Рано или поздно придется признать, что российская сверхдержава имеет принадлежащие ей территориальные интересы и исторические права.

Путин, кажется, помнит исторические уроки. Стоит привести на этот счет мысли Солженицына, еще советского времени: «Не победоносные войны приносят благо, а те, которые кончаются поражением. Правительствам нужна победа, нациям нужно поражение. После победы поднимается аппетит к еще одной победе, после поражения к свободе — за это и борется народ. Поражения нужны людям так же, как беды и страдания отдельного человека: они заставляют нас углубляться в свою духовную жизнь, искать высоты духа».

Мы не знаем, действительно ли имело место такое изменение отношения в мышлении российской политики. Для русских несколько унизительных поражений в войне доказывают, что они либо не в состоянии вторгнуться в Центральную Европу, либо, если и могут, то не в состоянии обосноваться там на века. Исходя из этого, мы думаем, что Москва, возможно, видя свои тяжелые поражения и потери, принимая свою ограниченность, возможно, уже способна поверить слезам.

Сегодняшняя Россия — это сильная капиталом, настоящая сверхдержава, которая чутко реагирует, как в случае с Крымом, когда видит, что на карту поставлена ее безопасность или ее основные геополитические интересы.

Но какая великая держава не отреагировала бы в подобной ситуации? Примечательно, как русские проводят свою денежно-кредитную политику. Думая здесь о льготной кредитной сделке с Пакшем или о том, что в 2014 году Путин простил 90 процентов долга Кубы в размере 35 миллиардов долларов, накопленного в социалистическую эпоху. Это, кажется, не предполагает философию денег западного типа, которая означает безусловное долговое рабство или может легко стать таковой.

Глядя на украинско-российский конфликт с исторической точки зрения, становится ясно, что пока Германия была главной угрозой для англосаксонских сил, главным соперником, они стремились к союзу с русскими. Однако теперь, когда немецкая политика стала управляемой и превратилась в конгрегацию бюрократов на привязи, Москва стала главным врагом, хотя ее нельзя победить или поставить на колени, поэтому она должна быть изолирована от Европы еще одной холодной войной. Виртуальный железный занавес.