Москва, 14 февраля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. На телеканале «Звезда» во вторник, 15 февраля, в 9:10 мск пройдет премьера документального фильма «На пути к мосту дружбы», приуроченная к 33-й годовщине завершения выполнения 40-й армией своих задач в Афганистане.

Дарья Драй, ИА REGNUM Памятник 25-летию вывода войск из Афганистана

Фильм представлен Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», и посвящен судьбам военнослужащих и гражданских специалистов, прошедших Афганистан.

«Этот фильм — часть героической истории нашей Родины. Это страницы истории подвига 620 тысяч советских солдат, офицеров, врачей и медсестёр, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации советских войск в Афганистане», — сообщили в пресс-службе «Боевого братства».

Фильм стал личным обращением тех, кто прошел Афганскую войну, к нынешнему и будущему поколениям, призывом сохранить правду о самоотверженном подвиге советских граждан.

Съемки фильма проходили в разных уголках России и за ее пределами — в Екатеринбурге, в Астрахани, в Москве, в Домодедове, в Термезе (Узбекистан). Двенадцать героев, двенадцать судеб, связанных одной историей — единым подвигом. Режиссёр картины Максим Шамриков отмечает, что каждый из героев уникален и каждый заслуживает отдельного фильма.

Документальный фильм будет доступен на официальном Youtube-канале Всероссийской организации «Боевое братство».