Бишкек, , 19:35 — REGNUM В период с 2001 по 2020 годы Китай поставил в Киргизию товары на сумму $76,5 млрд (5 трлн 858 млрд рублей) — такую информацию приводит Международный торговый центр и Всемирная торговая организация, передаёт «Kaktus.media».

Контрабанда Pixabay.com

По официальным данным киргизских таможенников, за эти 20 лет Киргизия импортировала из Китая товаров только на $16,1 млрд (1 трлн 232,8 млрд рублей).

Таким образом, расхождение по таможенной статистике киргизской и китайской сторон составляет $60,4 млрд (4 трлн 625,2 млрд рублей).

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В таможенной службе Киргизии столь большую разницу объясняют различиями в методологии учета товаров.

Однако, если разница между данными по экспорту киргизской продукции в КНР составила лишь $50 млн (3,8 млрд рублей) или 16% за 20 лет, в случае с импортом китайских товаров в Киргизию достигает 376%.

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ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстан неоднократно обвинял Киргизию в масштабной контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза, участниками которого являются обе республики.

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