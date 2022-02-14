Вашингтон, 14 февраля 2022, 22:36 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix собирается снять документальный фильм про скандально известного Илью Лихтенштейна. Информацию об этом приводит издание Esquire 14 февраля.
Картина раскроет историю кражи гражданином России криптовалюты стоимостью $4,5 млрд. Режиссёром фильма станет Крис Смит.
Напомним. что 8 февраля 2022 года Илью Лихтенштейна и его супругу задержали по подозрению в краже криптовалюты с криптовалютной биржи Birtfinex. На текущий момент известно, что супругам грозит до 20 лет тюремного заключения.
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