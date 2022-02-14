Вашингтон, 14 февраля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix собирается снять документальный фильм про скандально известного Илью Лихтенштейна. Информацию об этом приводит издание Esquire 14 февраля.

Скриншот YouTube Илья Лихтенштейн

Картина раскроет историю кражи гражданином России криптовалюты стоимостью $4,5 млрд. Режиссёром фильма станет Крис Смит.

Напомним. что 8 февраля 2022 года Илью Лихтенштейна и его супругу задержали по подозрению в краже криптовалюты с криптовалютной биржи Birtfinex. На текущий момент известно, что супругам грозит до 20 лет тюремного заключения.