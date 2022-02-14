Лондон, , 19:34 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг был признан авторитетным порталом WhoScored самым ценным игроком прошедшего 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во встрече с «Норвичем» (4:0) Рахим Стерлинг отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку. WhoScored оценил игру Стерлинга на 9,6 балла.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг набрал 11 (10+1) очков по системе гол+пас в 21-м туре чемпионата Англии. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА на счету футболиста два забитых мяча и одна результативная передача.

Помимо Стерлинга, в символическую сборную вошли Жозе Са («Вулверхэмптон» 8,1), Джонджо Кенни («Эвертон» 7,8), Майкл Кин («Эвертон» 8,3), Адам Уэбстер («Брайтон» 8,8), Киран Триппьер («Ньюкасл» 7,8), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» 7,9), Якуб Модер («Брайтон» 8,1), Джаррон Боуэн («Вест Хэм» 7,9), Филип Фоден («Манчестер Сити» 8,5) и Рауль Хименес («Вудверхэмптон» 7,9).

Ранее сообщалось, что защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер в матче с «Астон Виллой» получил серьезную травму. Как сообщила пресс-служба «сорок», у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы.