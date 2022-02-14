Тюмень, 14 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Житель тюменского города Тобольска угнал с территории отдела полиции служебную машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

26.мвд.рф Полицейский автомобиль

Угон был совершён 13 февраля. Полицейский автомобиль был заведён и стоял у отдела. Ранее неоднократно судимый житель Тобольска сел в машину, которая прогревалась, и угнал.

«Полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля, задержали подозреваемого и доставили в отдел для дальнейшей работы. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», — сообщили порталу 72.ru в пресс-службе УМВД.