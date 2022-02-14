Москва, 14 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Приобретение у Турции беспилотных летательных аппаратов свидетельствует о глубоком кризисе военно-промышленного комплекса Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

«Это, конечно, позор для Украины, что она летательные аппараты закупает у Турции и у Турции же учится ими управлять, когда на самой Украине были и ещё остаются предприятия по производству самолётных, вертолётных и ракетных двигателей, крылатых и баллистических ракет, такие как «Мотор Сич» или «Южмаш». Это совершенный позор для Украины! Но если им не стыдно и не обидно, ну что ж поделаешь, значит, до такого уровня они опустились», — сказал эксперт.

Напомним, что 3 февраля между Анкарой и Киевом было заключено соглашение о строительстве на территории Украины завода по производству турецких беспилотников и об открытии учебного центра для подготовки украинских операторв этих беспилотников.