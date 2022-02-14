Москва, , 19:32 — REGNUM Российские граждане в январе 2022 года продали валюту на общую сумму 101,3 млрд рублей. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 14 февраля «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Физические лица продолжили действовать контрциклически на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке их продажи составили 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 млрд рублей», — говорится в материале.

В комментарии регулятора указывается, что росту волатильности курса рубля по отношению к доллару США способствовали значительные объёмы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами. При этом основной объём покупок, как и в предыдущие месяцы, осуществлялся на внебиржевом рынке.

Отмечается также, что поддержку валютному рынку во второй половине января оказала приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, в связи с чем регулятор не увидел необходимости в принятии прочих мер поддержки финансовой стабильности.