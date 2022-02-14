Москва, 14 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Российские граждане в январе 2022 года продали валюту на общую сумму 101,3 млрд рублей. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 14 февраля «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Физические лица продолжили действовать контрциклически на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля. На биржевом рынке их продажи составили 74,7 млрд рублей, на внебиржевом (через российские банки) — 26,6 млрд рублей», — говорится в материале.

В комментарии регулятора указывается, что росту волатильности курса рубля по отношению к доллару США способствовали значительные объёмы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами. При этом основной объём покупок, как и в предыдущие месяцы, осуществлялся на внебиржевом рынке.

Отмечается также, что поддержку валютному рынку во второй половине января оказала приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила, в связи с чем регулятор не увидел необходимости в принятии прочих мер поддержки финансовой стабильности.