Бишкек, , 19:32 — REGNUM Против должностных лиц Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия мэрии столицы Киргизии возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог». Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 14 февраля.

Бишкек Jasmine Halki

По версии следствия, два чиновника подделали бухгалтерские документы и присвоили 5,3 млн сомов (около 4,8 млн рублей), поступивших в кассу БАТП от водителей муниципальных автобусов в виде выручки.

Отмечается, что нанесённый ими ущерб государству удалось возместить полностью. Теперь чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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