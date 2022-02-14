Бишкек, 14 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Против должностных лиц Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия мэрии столицы Киргизии возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Служебный подлог». Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 14 февраля.

Jasmine Halki Бишкек

По версии следствия, два чиновника подделали бухгалтерские документы и присвоили 5,3 млн сомов (около 4,8 млн рублей), поступивших в кассу БАТП от водителей муниципальных автобусов в виде выручки.

Отмечается, что нанесённый ими ущерб государству удалось возместить полностью. Теперь чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.