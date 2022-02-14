Бишкек, 14 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Против руководства муниципального предприятия «Бишкексвет» мэрии столицы Киргизии возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

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По версии следствия, чиновники не в полном объеме сдали товарно-материальные ценности и другое имущество, причинив государству ущерб на сумму около 27,2 млн сомов (более 24,5 млн рублей).

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.