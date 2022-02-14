Москва, 14 февраля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В московском храме великомученицы Ирины 13 февраля состоялись молебен и учреждение Оргкомитета по празднованию 250-летия Воссоединения Белоруссии и России. Инициативу благословил архиепископ Витебский и ОршанскийДимитрий, призвав помнить о судьбоносном решении февраля 1772 года, с которого началось освобождение белорусских земель от польского религиозно-политического ига и возвращение белорусов в православное общерусское Отечество.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Оргкомитет возглавил российский политик, сопредседатель российско-белорусского движения «Союз» Сергей Бабурин. Учредителями оргкомитета также стали министр Евразийской экономической комиссии академик Сергей Глазьев, член Совета Федерации Франц Клинцевич, историк, инициатор идеи празднования Игорь Шишкин, журналист и телеведущий Борис Костенко, белорусский философ Лев Криштапович, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, зав. отделом Института стран СНГ Иван Скориков, координатор миссионерского общества св. Иоанна Восторгова Мария Яцевич, а также журналисты, представители духовенства, офицерских и других организаций России и Белоруссии.

«В целях популяризации юбилея Воссоединения в средствах массовой информации, на научных и образовательных площадках, Оргкомитет призывает к участию медиаменеджеров, учёных, педагогов России и Белоруссии — необходимо придание импульсу масштаба Союзного государства: документальные фильмы, репортажи, статьи, научные дискуссии, классные часы, выставки. Оргкомитет планирует организовать в России и Белоруссии в течение всего года крупные общественно-просветительские мероприятия, посвященные славному юбилею», —сообщает телеграм-канал «Ультраправильный».

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Оргкомитетом решено обратиться к Министерству просвещения России о необходимости пересмотра интерпретации событий 1772, 1793 и 1795 как «разделов Речи Посполитой», поскольку в действительности со стороны Российской Империи это были акты державной воли по освобождению единородной Белоруссии. По мнению участников инициативы, освобождение своего не может быть разделом чужого — Польшу делили немцы между Австрией и Пруссией, а русские освобождали единоверцев.

Институте стран СНГ запланировал на 16 февраля круглый стол на тему: «Воссоединение Белоруссии и России. К 250-летию освобождения Белой Руси от польского ига». Транслировать мероприятие будет сайт «Материк». Оргкомитет открыт к участию новых членов.

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