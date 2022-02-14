Минск, , 19:23 — REGNUM Председатель «Белорусской республиканской коллегии адвокатов» Виктор Чайчиц покидает свой пост, он будет работать простым адвокатом. Об этом сказано в опубликованном 14 февраля заявлении Чайчица на сайте БРКА.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу не строить домыслов, не пытаться искать причины моего ухода и уж тем более не ожидать, что я начну говорить в негативном ключе о коллегах или государстве. Решение принято. И сейчас уже как рядовой адвокат и гражданин своей страны хочу в очередной раз высказать свою позицию и призвать коллег к строгому соблюдению Правил профессиональной этики. Безусловно, защищая интересы конкретного гражданина, вам придется часто спорить с другими людьми, в том числе с государственными служащими. Но делать это необходимо компетентно и не нарушая закон. Больше внедряйте в свою деятельность медиацию и помогайте выстраивать миролюбивый диалог», — заявил адвокат.

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В его обращении также содержится призыв принять участие в инициированном Александром Лукашенко февральском референдуме по изменению белорусской конституции. По мнению Чайчица, участие в этом мероприятии — это «гражданский долг». Он также напомнил, что БРКА принято постановление «об оказании юридической помощи по этим вопросам бесплатно».

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«Всем нам важно в Год исторической памяти вспомнить, какой страна была четверть века назад, и какой она стала сейчас: конечно, со своими радостями и трудностями, но всё же социально и экономически стабильной, свободной и миролюбивой. Я говорил раньше и повторю снова: нам всем надо сплотиться вокруг президента, чтобы отстоять свою независимость и сохранить суверенитет. Для этого важно проявлять разумную инициативу на местах и отстаивать свою точку зрения только в рамках правового поля. В случае необходимости адвокаты проконсультируют и окажут юридическую помощь всем, кто обратится», — сказано в заявлении Чайчица.

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Напомним, помимо руководства БРКА (с 2011 года) во время массовых политических репрессий (в том числе в отношении адвокатов) Виктор Чайчиц был назначен заместителем председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Национального собрания Белоруссии — верхней палаты парламента, часть состава которой Лукашенко назначает напрямую. По итогам февральского референдума Лукашенко надеется ввести в правовое поле «всебелорусское народное собрание» своих сторонников и совместить два поста — президента и председателя «ВНС».