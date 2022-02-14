Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Американская модель Джулия Фокс создала слух о возможном расставании с рэпером Канье Уэстом (Йе). Соответствующую информацию опубликовало издание Grazia 14 февраля.

Канье Уэст Скриншот YouTube

Известно, что девушка удалила все совместные фотографии с музыкантом из Instagram, а также продолжительное время не давала комментариев о своей личной жизни. Поклонники пары считают, что возможный разрыв связан с некорректным поведением Уэста по отношению к бывшей жене Ким Кардашьян.

Ранее Канье Уэст столкнулся с массовым освистыванием на стадионе. Инцидент произошёл во время проведения Супербоула-2022.

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