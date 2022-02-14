Ступино, Московская область, 14 февраля 2022, 19:22 — REGNUM В микрорайоне Дубки в городском округе Ступино Подмосковья построят новый детский сад. Об этом 14 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.
Согласно проектной документации, учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
«Завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Новое дошкольное учреждение построят на улице Службина», — уточнил глава областного минстроя Владимир Локтев.
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