Ступино, Московская область, 14 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В микрорайоне Дубки в городском округе Ступино Подмосковья построят новый детский сад. Об этом 14 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Adm44.ru Детский сад

Согласно проектной документации, учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Новое дошкольное учреждение построят на улице Службина», — уточнил глава областного минстроя Владимир Локтев.