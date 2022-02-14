Берлин, , 22:57 — REGNUM Цены на сельхозпродукцию от производителей в Германии в декабре 2021 года выросли в среднем на 22,1% в годовом выражении, что стало максимальным показателем за последние десять лет. Об этом 14 февраля сообщает агентство Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ.

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Отмечается, что особенно резко подорожали продукты растительного происхождения, цены на которые выросли на 28,8%.

Эксперты отмечают, что удорожание продукции растениеводства отчасти связано с ростом цен на зерно с июля 2020 года — в декабре они оказались на 40,6% выше уровня предыдущего года.

Решающим фактором роста цен остается высокий спрос в стране и за рубежом при одновременно низком уровне урожая. Ситуация дополнительно усугубляется подорожанием энергии.

В связи с этим немецким гражданам рекомендуют готовиться к заметному росту цен на продовольствие. «Согласно нашим опросам, более двух третей производителей продуктов питания планируют дальнейшее повышение цен в ближайшие месяцы», — заявил руководитель отдела экономической деятельности Института Ifo Тимо Воллмерсхойзер.

Институт ожидает, что цены на продукты питания в Германии в текущем году вырастут на 7% по сравнению с прошлым годом и, вероятно, станут ключевым фактором инфляции.