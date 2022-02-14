Берлин, 14 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Цены на сельхозпродукцию от производителей в Германии в декабре 2021 года выросли в среднем на 22,1% в годовом выражении, что стало максимальным показателем за последние десять лет. Об этом 14 февраля сообщает агентство Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что особенно резко подорожали продукты растительного происхождения, цены на которые выросли на 28,8%.

Эксперты отмечают, что удорожание продукции растениеводства отчасти связано с ростом цен на зерно с июля 2020 года — в декабре они оказались на 40,6% выше уровня предыдущего года.

Решающим фактором роста цен остается высокий спрос в стране и за рубежом при одновременно низком уровне урожая. Ситуация дополнительно усугубляется подорожанием энергии.

В связи с этим немецким гражданам рекомендуют готовиться к заметному росту цен на продовольствие. «Согласно нашим опросам, более двух третей производителей продуктов питания планируют дальнейшее повышение цен в ближайшие месяцы», — заявил руководитель отдела экономической деятельности Института Ifo Тимо Воллмерсхойзер.

Институт ожидает, что цены на продукты питания в Германии в текущем году вырастут на 7% по сравнению с прошлым годом и, вероятно, станут ключевым фактором инфляции.