Лос-Анджелес, США, , 19:12 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Джек Харлоу подтвердил, что его новый сингл будет выпущен в пятницу, 18 февраля. Об этом 13 февраля рассказал портал NME.

Рэпер Джек Харлоу NME

Харлоу выпустил свой последний альбом That's What They All Say в конце 2020 года, и, несмотря на ряд громких совместных работ с такими музыкантами, как Lil Nas X (Монтеро Хилл), Эминем (Маршалл Мэтерс) и Ty Dolla $ign (Тайрон Гриффин), прошло больше года с тех пор, как Харлоу в последний раз делился сольным треком.

https://www.instagram.com/tv/CZzzMI6JcNU/

Ранее на этой неделе он выпустил минутный клип, высмеивающий отсутствие новой музыки. Во время сеанса терапии его спрашивают Харлоу, как продвигается его работа, после чего Харлоу отвечает: «Боже, с чего бы начать?». Почувствовав стресс клиента, терапевт говорит: «Я так понимаю, вы еще не выбрали новый сингл? Я просто хочу сказать, что это наш 28-й сеанс, и он немного запоздал. Даже моя дочь спрашивает: «Мама, а когда будет новая песня?». «Мне нужно ее выпустить», — ответил Харлоу, после чего он подтвердил, что новая песня выйдет 18 февраля.

