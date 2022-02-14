Берлин, , 21:44 — REGNUM Италия и Франция хотят коренным образом реформировать бюджетные правила ЕС. Министр финансов Германии против далеко идущих изменений и настаивает на сокращении государственного долга стран еврозоны, сообщает 14 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Издание отмечает, что до сих пор многим государствам — членам ЕС удавалось без последствий нарушать финансовые цели Брюсселя. Между тем немецкий министр финансов Кристиан Линднер призывает придерживаться долговых правил ЕС и отвергает какие-либо изменения.

«Повышение лимита долга по Пакту о стабильности было бы неправильным и с политической точки зрения нереалистичным шагом. Для меня важно, чтобы мы достигли пути к снижению коэффициента долга в Европе», — заявил представитель СвДП.

Требования ЕС к государственному бюджету до сих пор были определены в Маастрихтском договоре 1992 года, в соответствии с которым новый долг государств-членов не может составлять более 3%, а общее долговое бремя не может превышать 60% от ВВП. Италия и Франция, в частности, требуют большей гибкости бюджетных правил и хотят пересмотреть спецификации, восходящие к Маастрихтскому договору.

Линднер также призвал к мобилизации инвестиций в конкурентоспособность и новые технологии. «В результате мы должны стать более приверженными сокращению долга и в то же время более гибкими, когда речь идет об инвестициях», — отметил он.

Он также отверг общую гарантию депозитов в ЕС, подчеркнув, что принятие на себя ответственности не должно создавать ложных стимулов. «Поэтому я за то, чтобы полагаться на сильный национальный компонент системы гарантирования депозитов», — заявил Линднер.

По его мнению, только когда депозиты достигают своего предела в случае кризиса, возможна своего рода перестраховка, но в то же время с нерушимыми правилами урегулирования банков и оценки риска государственных облигаций.

Линднер также сообщил, что правительство ФРГ хочет расстаться с государственными активами. «В долгосрочной перспективе государство не будет акционером Commerzbank», — отметил он.