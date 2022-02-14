Мадрид, , 19:10 — REGNUM 23-летний латераль «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими рассказал, что прошлым летом он мог вернуться в мадридский «Реал».

ПСЖ Psg.fr

«Когда я выступал за «Интер», были варианты вернуться в «Реал», но они решили отказаться от этой возможности. Я думаю, что мадридский клуб не собирался делать меня ставку», — цитирует Ашрафа Хакими журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Хакими, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в двадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Хакими выступает за «ПСЖ» с 6 июля 2021 года после перехода из ухода из чемпионского состава «Интера» за 66,5 миллиона евро. «Реал» воспитанник мадридского клуба покинул в сентябре 2020 года. «Нерадзурри» заплатили «сливочным» 43 миллиона евро.

На данный момент трансферная стоимость марокканского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.