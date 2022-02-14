Берлин, , 21:17 — REGNUM Перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев посол Украины в Берлине Андрей Мельник вновь призвал немецкие власти к поставкам тяжёлого вооружения в его страну. В эфире телеканала Bild украинский дипломат заявил о необходимости доставки 12 тысяч противотанковых ракет, чтобы иметь возможность отразить возможное наземное наступление России на Украину.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

Как сообщает Spiegel, список пожеланий посольства Украины от 3 февраля также включает в себя военную продукцию, которая не относится к летальному оружию. Это электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения.

Внешнеполитический представитель группы ХДС/ХСС Юрген Хардт высказался за поставки оружия на Украину, заявив, что для этого нет значительных юридических препятствий. «Если бы федеральный кабинет захотел принять такое решение, он мог бы одобрить отдельные запросы на экспорт вооружений», — отметил Хардт.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посещает Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. После этого его примет в Москве президент России Владимир Путин.