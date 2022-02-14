Берлин, , 21:05 — REGNUM Один человек скончался и ещё восемь госпитализированы с признаками отправления после совместного распития алкогольных напитков в ресторане в баварском городе Вайден. Об этом сообщает 14 февраля немецкое издание Spiegel.

Алкоголь AgencjaAIAC

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье об убийстве. Согласно данным следствия, все пострадавшие пили из одной и той же специальной бутылки, предназначенной для компании. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб, многие пострадавшие уже находились без сознания.

Правоохранительные органы не раскрывают, какой именно напиток употребляли пострадавшие, ссылаясь на продолжающееся расследование. Тем не менее следователи склоняются к мнению о совершении убийства по неосторожности, сообщил представитель полиции общественному вещателю Bayerischer Rundfunk.