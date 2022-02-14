В Баварии произошло массовое отравление алкоголем в ресторане
Берлин, 14 февраля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Один человек скончался и ещё восемь госпитализированы с признаками отправления после совместного распития алкогольных напитков в ресторане в баварском городе Вайден. Об этом сообщает 14 февраля немецкое издание Spiegel.
Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье об убийстве. Согласно данным следствия, все пострадавшие пили из одной и той же специальной бутылки, предназначенной для компании. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб, многие пострадавшие уже находились без сознания.
Правоохранительные органы не раскрывают, какой именно напиток употребляли пострадавшие, ссылаясь на продолжающееся расследование. Тем не менее следователи склоняются к мнению о совершении убийства по неосторожности, сообщил представитель полиции общественному вещателю Bayerischer Rundfunk.