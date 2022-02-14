Перник, 14 февраля 2022, 19:08 — REGNUM В районе города Перник на юго-западе Болгарии зафиксирован очередной очаг заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 14 февраля пишет софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, признаки эпидемии были обнаружены сразу в нескольких хозяйствах. На месте инцидента работают сотрудники ветеринарной службы и санэпидстанции, проводится проверка в соответствующей 10-километровой санитарной зоне.
Напомним, 31 января нынешнего года вспышка АЧС была зарегистрирована в Благоевградской области Болгарии. Региональные отделения СЭС приведены на усиленный режим работы.
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