Перник, Болгария, 14 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В районе города Перник на юго-западе Болгарии зафиксирован очередной очаг заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 14 февраля пишет софийская газета «Факты».

Чума свиней. Иллюстрация из учебного пособия

Согласно официальной информации, признаки эпидемии были обнаружены сразу в нескольких хозяйствах. На месте инцидента работают сотрудники ветеринарной службы и санэпидстанции, проводится проверка в соответствующей 10-километровой санитарной зоне.

Напомним, 31 января нынешнего года вспышка АЧС была зарегистрирована в Благоевградской области Болгарии. Региональные отделения СЭС приведены на усиленный режим работы.