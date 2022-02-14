Ярославль, , 19:05 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в ходе оперативного совещания раскритиковал работу регионального департамента государственного жилищного надзора. Об этом сообщает правительство области.

Сосульки в Ярославле

Причиной критики стала ситуация с уборкой дворов и очисткой крыш от сосулек и снега. Директор департамента Давид Бараташвили сообщил, что по состоянию на 11 февраля из-за плохой уборки возбуждены административные дела в отношении 20 управляющих компаний. 16 из них назначены штрафы на общую сумму 3,5 миллиона рублей, 4 получили предупреждения. Но Михаила Евраева эти меры не удовлетворили.

«Вы не выполняете полноценно вашу работу. Почитайте, что люди пишут, посмотрите, что происходит в городе Ярославле и в других городах с сосульками. Кого интересует 1 штраф в день? И кого интересуют предупреждения? Никого. По данным Центра управления регионом в топе обращений от граждан по-прежнему неубранные от снега дороги, дворы, крыши домов, — подчеркнул Михаил Евраев. — Поступили к вам обращения граждан, не поступили, не на этом должна работа строиться. Процесс никого не интересует. Интересует результат. А его нет.»

По словам Евраева, департамент госжилнадзора должен организовывать полноценный контроль и добиваться привлечения к ответственности всех, кто обязан заниматься уборкой, но не делает этого. Михаил Евраев направил запрос в прокуратуру после падения льда на с 90-летнюю женщину в Ярославле.

«Обращаюсь к главам муниципальных образований. Это ваша прямая ответственность, чтобы такие ситуации не возникали. Не хватает сил у муниципального жилнадзора, подключайте другие ресурсы. Сейчас будут заморозки, оттепель. Отрабатывайте обращения из соцсетей, пройдитесь пешком по дворам ваших муниципалитетов, оцените лично работу коммунальщиков по уборке. Это очень серьезный вопрос, иначе несчастные случаи у нас будут происходить постоянно», — сказал Михаил Евраев.

После оперативного совещания директор департамента государственного жилищного надзора Давид Бараташвили написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле СКР и прокуратура проверят случай падения льда на ветерана