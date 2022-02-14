Глава Ярославской области раскритиковал работу по уборке снега и сосулек
Ярославль, 14 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в ходе оперативного совещания раскритиковал работу регионального департамента государственного жилищного надзора. Об этом сообщает правительство области.
Причиной критики стала ситуация с уборкой дворов и очисткой крыш от сосулек и снега. Директор департамента Давид Бараташвили сообщил, что по состоянию на 11 февраля из-за плохой уборки возбуждены административные дела в отношении 20 управляющих компаний. 16 из них назначены штрафы на общую сумму 3,5 миллиона рублей, 4 получили предупреждения. Но Михаила Евраева эти меры не удовлетворили.
По словам Евраева, департамент госжилнадзора должен организовывать полноценный контроль и добиваться привлечения к ответственности всех, кто обязан заниматься уборкой, но не делает этого. Михаил Евраев направил запрос в прокуратуру после падения льда на с 90-летнюю женщину в Ярославле.
После оперативного совещания директор департамента государственного жилищного надзора Давид Бараташвили написал заявление об увольнении по собственному желанию.