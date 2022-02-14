Владимир, 14 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Во Владимире начальника муниципального учреждения признали виновным в халатности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Спасательные жилеты и спасательный круг

На начальника муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Владимира» были возложены функции обеспечения безопасности людей на водных объектах. Однако он с 1 по 18 июня 2021 года не организовал ежедневное дежурство спасателей на Верхнем Семязинском пруду во Владимире. В эти дни спасательный пост не работал. 18 июня 2021 года мальчик 2008 года рождения утонул в пруду, куда пришёл купаться с друзьями.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Вину начальник управления признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.