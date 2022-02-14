Берлин, , 20:35 — REGNUM Поскольку спецслужбы США бьют тревогу, Германия призвала своих граждан покинуть Украину. В надежде на деэскалацию канцлер Германии Олаф Шольц посещает Киев и Москву, передаёт 14 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Если бы геополитическая ситуация вокруг Украины не была такой напряженной, то эти поездки являлись бы стандартными первыми официальными визитами нового канцлера Германии, однако в нынешних условиях у Шольца нет времени для такого организованного старта, отмечает издание.

Неделю назад немецкий канцлер посетил Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Затем он провел переговоры с главами европейских государств и правительств в Берлине, принял президентов Франции и Польши, а также глав правительств Дании и трёх прибалтийских стран.

Согласно правительственным источникам, команда Шольца не рассчитывает вернуться в Берлин после посещения Киева и Москвы с конкретным результатом. Переговоры являются частью дипломатических усилий, цель которых состоит в том, чтобы сохранить открытыми каналы диалога с Россией о конструктивных шагах по деэскалации, говорится в материале.