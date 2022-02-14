Tagesschau: Олаф Шольц посещает Киев и Москву «без организованного старта»
Берлин, 14 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Поскольку спецслужбы США бьют тревогу, Германия призвала своих граждан покинуть Украину. В надежде на деэскалацию канцлер Германии Олаф Шольц посещает Киев и Москву, передаёт 14 февраля немецкое агентство Tagesschau.
Если бы геополитическая ситуация вокруг Украины не была такой напряженной, то эти поездки являлись бы стандартными первыми официальными визитами нового канцлера Германии, однако в нынешних условиях у Шольца нет времени для такого организованного старта, отмечает издание.
Неделю назад немецкий канцлер посетил Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Затем он провел переговоры с главами европейских государств и правительств в Берлине, принял президентов Франции и Польши, а также глав правительств Дании и трёх прибалтийских стран.
Согласно правительственным источникам, команда Шольца не рассчитывает вернуться в Берлин после посещения Киева и Москвы с конкретным результатом. Переговоры являются частью дипломатических усилий, цель которых состоит в том, чтобы сохранить открытыми каналы диалога с Россией о конструктивных шагах по деэскалации, говорится в материале.