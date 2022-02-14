Киев, , 19:05 — REGNUM Разногласия возникали по вопросу «Северного потока — 2» между украинским президентом Владимиром Зеленским и федеральным канцлером Олафом Шольцем на встрече в Киеве 14 февраля, сообщил журналистам глава Украины.

Владимир Зеленский Gov.ua

По словам украинского президента, Киев рассматривает СП-2 «исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и в регионе» и как «геополитическое оружие» против Украины.

Берлин несколько иначе относится к СП-2, так что возникли на переговорах «некоторые разногласия в оценке», отметил украинский лидер, добавив, что он предложил Шольцу «запустить конкретный стратегический диалог в энергетической сфере».

Этот «диалог» предполагает, пояснил Зеленский, что Берлин предоставит Киеву «энергетические гарантии и эффективную поддержку» в сфере энергетики.

Зеленский «Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа через территорию Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию по «Северному потоку – 2»