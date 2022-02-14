Ярославль, 14 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Ярославле осудили педофила, пристававшего к ребёнку в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда. Сам инцидент произошёл ещё в апреле 2021 года.

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«Следствием установлено, что 17 апреля текущего года во время поездки в общественном транспорте, подозреваемый совершил в отношении находящегося там ребенка иные действия сексуального характера. Действия мужчины были запечатлены установленной в автобусе камерой видеонаблюдения», — сообщало тогда следственное управление СКР по Ярославской области.

14 февраля стало известно о приговоре, вынесенном мужчине.

«Приговором Дзержинского районного суда г. Ярославля от 14 февраля 2022 года житель г. Ярославля признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Ярославском областном суде.

Приговор в законную силу не вступил.