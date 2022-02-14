Берлин, 14 февраля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Высший окружной суд Франкфурта постановил, что немецкий военный офицер Франко А., попавший в заголовки газет в 2017 году из-за подозрений в планировании террористического акта, должен вновь вернуться под стражу. Об этом сообщает 14 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Petra B. Fritz Германия

Франко А. находится под следствием с мая минувшего года по обвинению в подготовке «серьёзного акта насильственной подрывной деятельности». Он якобы замышлял нападения на видных политиков, выдавая себя за сирийского беженца.

Суд объявил, что во время проверки личности у него были обнаружены новые предметы, которые могли бы послужить доказательством. «Специальная оперативная группа полиции арестовала Франко А. Обвиняемый предстанет перед судом в ближайшее время», — сообщается в отчете окружного суда.

Впервые арестованный в феврале 2017 года, Франко А. находился в предварительном заключении в течение семи месяцев, пока суд не постановил освободить его в конце ноября 2017 года. В то время суд заявил об отсутствии подозрений в том, что мужчина готовился совершить преступное деяние против государства.