Лондон, , 19:02 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер заявил, что, по его мнению, бритп-поп-группе Oasis, в которой он был солистом, «никогда не должны были распадаться», и что он «очень хотел бы», чтобы они собрались вместе снова. Об этом 14 февраля рассказал портал NME.

Группа Oasis (братья Лиам и Ноэль Галлахер) NME

С момента распада группы в 2009 году периодически возникали слухи о возможном воссоединении, несмотря на то, что Лиам и его брат Ноэль не разговаривали друг с другом. В новом интервью газете The Times Лиам снова заявил о своем желании воссоединить группу.

«Я бы очень хотел, чтобы Oasis снова собрались вместе», — сказал он. «Но я вполне счастлив заниматься своей сольной карьерой. Мы не должны были распадаться, но мы расстались, и вот на каком этапе мы находимся», — добавил он. В интервью Лиам также рассказал о том, как он видит Ноэля, назвав его «другим человеком» с момента их последнего разговора, и «как будто его похитили».

«Но вы знаете, что я люблю его», — добавил он. «Мы разошлись почти 13 лет назад. Это смешно. Мы можем продолжать обсуждать, кто в этом виноват, но он человек, который сам по себе. Если бы он действительно хотел наладить контакт, ради моей мамы, он мог бы это сделать, но он явно не хочет».

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