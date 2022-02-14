Ньюкасл, Великобритания, 14 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. 31-летний английский фланговый атакующий защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер получил серьезную травму в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Астон Виллой» (1:0).

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Киран Джон Триппьер

Как сообщает пресс-служба «сорок», у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Сроки восстановления не сообщаются.

Вчера, 13 февраля, «Ньюкасл» одержал минимальную победу над «Астон Виллой». Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил Киран Триппьер ударом со штрафного. В текущем сезоне на счету футболиста два гола в пяти матчах за «сорок» во всех турнирах.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» 7 января 2022 года из мадридского «Атлетико» за 15 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ньюкасла» Исаак Хайден, Мэтт Ритчи, Каллум Уилсон, Джамал Льюис и Федерико Фернандес также находятся в лазарете.