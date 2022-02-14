Ижевск, 14 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Сложившиеся в Удмуртии погодные условия неблагоприятны для перезимовки озимых зерновых культур и многолетних трав. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле с молодой пшеницей

В период со второй декады декабря 2021 года по первую декаду февраля текущего года в северной части региона высокий снежный покров сочетался со слабым промерзанием почвы — это опасное агрометеорологическое явление, которое может привести к выпреванию озимых зерновых культур.

По данным наблюдений метеостанции в Глазове, высота снежного покрова на 10 февраля составляла 71 см, а глубина промерзания почвы — 12 см, минимальная температура на глубине узла кущения зафиксирована на уровне — 1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлом летом из-за почвенной засухи пострадал урожай зерна в 13 районах республики, полностью погибли посевы на площади 23,3 тыс. гектара. В целом ущерб от засухи оценивался примерно в 2,5 млрд рублей — пострадали 228 сельхозпредприятий или 20% от числа всех хозяйств.

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