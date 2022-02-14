Москва, 14 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Москве продолжается снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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«На шестой неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей продолжается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на неделе с 7 по 13 февраля эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице в целом соответствовала данному периоду года и характеризовалась циркуляцией риновирусов, парагриппа, РС-вирусом и других вирусов негриппозной этиологии.

В Роспотребнадзоре добавили, что показатели заболеваемости в настоящее время находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей.

Сообщается также, что вакцинацию от гриппа в Москве на сегодняшний день прошли около 7,3 миллиона человек.