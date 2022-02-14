Вашингтон, 14 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) получил огнестрельные ранения в ногу во время вечеринки в Западном Голливуде, его состояние оценивается медиками как стабильное, сообщает 14 февраля BBC.

Скриншот YouTube Kodak Black

Адвокат Брэдфорд Коэн заявил, что на человека, находившегося рядом с рэпером, несправедливо напали. В результате, огнестрельные ранения получили еще четыре человека. Скорая отвезла двоих в местные больницы, еще двое добрались до больниц самостоятельно. Полиция сообщила, что неизвестный нападавший скрылся с места преступления.

Американские СМИ сообщают, что инцидент произошел рядом местом, где проходила вечеринка певца Джастина Бибера.

Напомним, что в 2022 году Kodak Black планирует выпустить новый альбом. Пластинка станет четвёртым студийным проектом в дискографии музыканта.