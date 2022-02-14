София, 14 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Благоевградской области (юго-западная Болгария) неподалеку от болгарско-греческой границы задержан 54-летний местный житель, подозреваемый в транспортировке 1 кг сильнодействующего наркотического вещества. Об этом 14 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Пресс-служба УМВД по Брянской области Запрещенные вещества, изъятые полицией

По предварительным данным, указанный гражданин приобрел партию наркотиков, ранее незаконно ввезенных из Греции, с целью последующей продажи в нескольких населенных пунктах Болгарии. При задержании подозреваемый мужчина сопротивления не оказал и выразил желание сотрудничать с правосудием.

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.