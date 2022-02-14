Москва, , 18:43 — REGNUM Премия «Благотворительность против рака» — это конкурс для российских общественных организации, которые реализуют проекты, направленные на повышение доступности медицинской помощи и качества жизни детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Прием заявок на премию открыт до 25 февраля 2022 года.

Даже само обсуждение лучших проектов и их оценка в рамках премии фонда «Благотворительность против рака» способствует не только профессиональному росту участников, но и сплочению всего сообщества НКО, которые помогают в сфере детской онкологии.

Премия «Благотворительность против рака» будет вручена в двух номинациях:

«Спасение жизни» — за проекты, направленные на то, чтобы качественная медицинская онкологическая помощь была доступнее (обеспечение больниц лекарствами, оборудованием, проекты по диагностике, транспортировке больных, ремонты в больницах, обучение врачей новым методам лечения и пр.)

«Качество жизни» — за проекты, направленные на организацию быта и досугав больницах, развитие психологической помощи пациентам, социально-психологической реабилитации, паллиативной помощи, развитие и образование детей в больницах и пр.

Специальные призы:

Приз «Признание сообщества» — проект-победитель определяется голосованием участников сообщества противораковых НКО;

Приз «Народный выбор» — голосование пройдет среди широкой аудитории в интернете.

Голосование будет проходить на платформе онлайн-голосований Polys компании «Лаборатория Касперского».

Победители в номинациях «Спасение жизни» и «Качество жизни» получат денежный приз в размере 500 000 рублей, памятный знак, диплом и статус «Партнер национального проекта». Победитель голосования на приз «Признание сообщества» получит 250 000 рублей, диплом и статус «Партнер национального проекта», победитель голосования на приз «Народный выбор» получит диплом и статус «Партнер национального проекта».

Оценивать проекты будет Экспертный совет, в который вошли сотрудники фонда «Подари жизнь», АНО «Национальные приоритеты», врачи и известные эксперты из сферы благотворительности: Алла Кинчикова (руководитель программы «Качество жизни» фонда «Подари жизнь»); Маргарита Белогурова (зав. отделением химиотерапии (противоопухолевой лекарственной терапии) и комбинированного лечения опухолей у детей Петербургского онкоцентра); Анастасия Руднева (врач-гематолог, старший научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева); Александра Бабкина (руководитель проекта Добро Mail.ru); Ольга Старикова (и.о. руководителя Дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальный приоритеты»); Ирина Осадчая (заместитель генерального директора АНО «Национальный приоритеты»); Юлия Грязнова (руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальный приоритеты»); Наталия Дарбинян (руководитель проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты»), Лариса Нетылько (директор по маркетингу фармацевтической компании «Пульс»).

Церемония вручения премии «Благотворительность против рака» пройдет в Москве в Центре цифрового лидерства SAP 28 марта.

В следующие два дня для финалистов конкурса состоится тренинг по изучению концепции пациентоориентированности в медицине и благотворительном секторе. Партнер деловой части программы — компания КПМГ.

Партнеры премии «Благотворительность против рака»: «Лаборатория Касперского», фармацевтическая компания «Пульс», компания Kenwood, туроператор «Мальдивиана», компания «SAP CIS».

История Премии

Премия была учреждена фондом «Подари жизнь» в 2017 году в рамках ежегодного семинара для региональных НКО «Благотворительность против рака». Для помощи больным детям и их семьям в каждом регионе должны работать благотворительные, волонтерские и пациентские организации. Чтобы эта работа была эффективной, фонд «Подари жизнь» ежегодно, начиная с 2011 года, проводит обучающий семинар для региональных НКО «Благотворительность против рака». Благодаря обмену знаниями и опытом в рамках этого семинара, в российских фондах, которые помогают детям с онкологическими заболеваниями, появлялись и реализовывались новые проекты помощи.

Премия вручалась дважды:

в 2017 году ее получили фонд «АдВита» и фонд им. Анжелы Вавиловой.

В 2018 — БРОО «Святое Белогорье против детского рака» и фонд «Дедморозим».

В 2020 году фонд «Подари жизнь» и АНО «Национальные приоритеты» договорились о сотрудничестве и учредили новую премию — «Благотворительность против рака», которая будет вручена в 2022 году.