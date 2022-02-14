Москва, , 18:41 — REGNUM Корпорация «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) масштабирует «зонтичный» механизм на всю свою гарантийную деятельность — в его рамках будет выдаваться порядка 80% поручительств. До конца 2022 года кредиты на общую сумму порядка 170 млрд рублей планируется выдать более чем двум тысячам предпринимателей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает специализированная платформа МСП.

Отмечается также: чтобы покрыть всю территорию России, круг банков-поручителей расширился до десяти. В него вошли: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк «Зенит». До конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, будет задействовано около двух десятков федеральных и региональных банков, следует из планов Корпорации МСП на 2022 год.

Не менее важным в ситуации, когда из-за пандемии и вводимых локдаунов многие бизнесы вынужденно ставят деятельность на паузу, предприниматель, издатель, бизнес-тренер, главный редактор журналов «Пресс-служба» и «Управление сбытом» Тимур Асланов считает планируемое в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» уменьшение налогов для ИП на патентной системе.

«Это — хорошая реальная помощь», — сообщил он корреспонденту ИА REGNUM. Эксперт также отметил, что самая реальная помощь, необходимая бизнесу в эти трудные времена — снижение налогового бремени, выдача грантий и минимизация проверок.

«Хотелось бы больше таких мер. Если нет возможности снизить налоги хотя-бы временно, по отдельным статьям, было бы здорово получить отсрочки по уплате», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» для снижения налоговой нагрузки введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО.

Для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство инновационной продукции. Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.