Ижевск, , 18:35 — REGNUM По итогам недели с 7 по 13 февраля из-за подъема заболеваемости ОРВИ учебный процесс полностью был остановлен в 25 школах и 16 детских садах Удмуртии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Наиболее значительное число школ закрылось в Якшур-Бодьинском районе — пять учреждений, четыре — в Сарапуле, три — в Вавожском районе, две — в Глазове и Увинском районе, по одной школе закрылись на карантин в Балезинском, Воткинском, Граховском, Игринском, Кезском, Можгинском, Шарканском и Ярском районах, а также в Ижевске.

В числе закрытых дошкольных организаций по два детских сада в Игринском, Можгинском и Якшур-Бодьинском райнах, по одному — в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Дебесском, Киясовском, Красногорском, Сюмсинском и Ярском районах, а также в Сарапуле и Можге.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии до 14 февраля в Удмуртии выявили 117 738 случаев заражения коронавирусом, из них 2671 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 416 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 287 жителей республики старше 65 лет.