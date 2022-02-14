Москва, , 18:35 — REGNUM Делегация Госдумы примет участие в мониторинге подготовки и проведения республиканского референдума в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля сообщил источник в Госдуме.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Совет думы принял решение направить делегацию Госдумы 25−28 февраля в Беларусь для участия в мониторинге подготовки и проведения республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь», — сказал собеседник агентства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения референдума об изменении Конституции. В пятницу, 21 января, Лукашенко заявил, что помешать провести голосование может только война, но она маловероятна.

В бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Итоговый проект новой белорусской Конституции, который вынесут на голосование, опубликовали еще в конце 2021 года. Всего предлагается внести 89 правок.

Читайте также: СК Белоруссии: Неприятие референдума — «экстремизм»