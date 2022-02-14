Владимир, 14 февраля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Во Владимире с 1 марта стоимость единого социального проездного билета повысится на 32 рубля и составит 487 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Sameboat В маршрутке

Стоимость месячного проездного билета для учащихся вырастет на 30 рублей и составит 330 рублей, для студентов — 560 рублей вместо 510. С марта стоимость единого месячного проездного билета, действующего на всех маршрутах общественного транспорта города Владимира, повысится на 200 рублей и составит 1700 рублей. Лимит количества поездок по единому проездному билету составляет 100 поездок в автобусах и троллейбусах.

Ранее во Владимире был повышен тариф на проезд в общественном транспорте. Сейчас он стоит 28 рублей при оплате наличными, 26 рублей — при оплате транспортной или банковской картой, 24 рубля — в троллейбусах. Ранее планировалось, что проездные также подорожают в феврале, но это решение было отложено до марта.