Оттава, 14 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо задействует редко используемый закон о чрезвычайных обстоятельствах, который предоставляет правительству дополнительные полномочия, для борьбы с дальнобойщиками, протестующими против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает 14 февраля Reuters.

DonkeyHotey Джастин Трюдо

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При этом канадское новостное агентство CBC сообщило, что Оттава не планирует привлекать военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с открытием важнейшего пограничного пункта 13 февраля между США и Канадой продолжилось движение, что ознаменовало конец шестидневной блокады дальнобойщиков. Однако в столице Канады власти до сих пор не смогли договориться с протестующими против обязательной вакцинации от коронавируса.