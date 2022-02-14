Москва, 14 февраля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр инфраструктуры, наземного транспорта и доступа к территориям Сенегала Мансур Фай 14 февраля провели в Москве переговоры о развитии взаимодействия в сфере энергетики.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

Стороны обсудили возможности реализации потенциальных энергетических проектов на территории Сенегала с участием российских компаний. Также обсуждались возможности использования российских технологий для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства Сенегала.

Новак отметил перспективность сотрудничества двух государств, и напомнил, что в 2021 году объём торговли между РФ и Сенегалом достиг 1 млрд долларов.

«Россия имеет богатый опыт участия в развитии энергетики стран Африки. Есть успешные примеры завершённых проектов, также мы развиваем направления чистой атомной и водородной энергетики. В настоящее время имеются все предпосылки для расширения и углубления двустороннего взаимодействия», — сказал вице-премьер.

В ответ Мансур Фай заявил, что Сенегал держит двери открытыми для предпринимателей и инвесторов из России, и эта тема находится на контроле у руководства страны.