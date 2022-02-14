Чикаго, США, , 18:25 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст анонсировал новую вечеринку в Майами для прослушивания его будущего альбома Donda 2 в связи с предполагаемой датой его выхода. Об этом 13 февраля написал рэпер в своем Instagram.

Канье Уэст (Йе) NME

Ранее стало известно, что Уэст, который теперь юридически известен как Йе, провел закрытую вечеринку для прослушивания сиквела Donda в Лос-Анджелесе. На вечеринке присутствовали рэперы Дрейк, Трэвис Скотт (Жак Уэбстер III) и Yung Lean (Юннатам Хостад), а Йе поделился снимком, сделанным Самуэлем Алемайху, на котором он запечатлен с тремя вышеупомянутыми артистами.

12 февраля Уэст поделился в своем Instagram-аккаунте фотографией дома на сваях, объятого пламенем, что, по-видимому, связано со структурой, напоминающей дом, в котором он вырос. Такой же он построил на стадионе Soldier Field в Чикаго перед презентацией первой части альбома DONDA прошлым летом.

Согласно сообщению, вечеринка прослушивания DONDA 2 состоится в LoanDepot Park в Майами 22 февраля, в предполагаемую дату выхода нового альбома.

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